Sarah Santaolalla carga contra Isabel Díaz Ayuso tras defender a Julio Iglesias: "Con mujeres como ella, sobreviven hombres como él"  

"A mí el tweet de Ayuso me parece miserable". Su argumento es que lo haya publicado aún escuchando el testimonio de dos mujeres que narra "cómo las violaban analmente, cómo las penetraba, cómo controlaba su teléfono, cómo este señor presuntamente las tenía secuestradas, aisladas". "De repente, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, que es la presidenta de todos y de todas, también de las mujeres, decide participar en esto y no es para condenar la violencia machista o la presunta agresión sexual ..."

AlaarLowe #1 AlaarLowe *
Con ustedes, la nueva bandera de la izquierda: cargar contra julio iglesias. A estas alturas, como si nadie supiera quién es :palm:

Hay que reconocer que hay mentes por ahí que le dan mucho al coco xD
Ominous #6 Ominous
#1 Si Julio lo ha hecho, que pague. Ahora bien, creo que con lo de Adolfo Suarez no les salió bien la jugada porque la denunciante tenía menos credibilidad que un billete de 3€, y han tenido que ir a por otro.
elsnons #2 elsnons
Aquí Sara solo sube otra cosa pero el post a portada lo dudo.
QRK #3 QRK
#2 Buen chiste de fachica pajillero. Habéis tardado poco.
elsnons #4 elsnons *
#3 eres Maña ?? Lo digo por lo de fachica
Supercinexin #5 Supercinexin
#3 Sarah Santaolalla es un imán de subnormales. No pueden tolerar que una mujer, que además está buena, que además no se acercaría a ellos ni a vista de telescopio, les diga las verdades en sus tristes caras.

Mola.
