Sarah Santaolalla ataca a Carlos Verona por su petición de separar la política y el deporte: “Era mejor alejarte el micrófono”

Un grupo de manifestantes a favor de Palestina impidió el desarrollo normal de la etapa y los ciclistas se vieron obligados a parar. Carlos Verona, miembro del Lidl-Trek, hizo un llamamiento público para separar la política del deporte y se ha encontrado con un mensaje tajante de Sarah Santaolalla, analista política.
Se deja de correr La Vuelta y el resto de competiciones porque se necesitan permisos que dan políticos.
A competir en circuitos privados.
Y por supuesto, si cortan una calle, a mandar a los antidisturbios.