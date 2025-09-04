edición general
Sarah Santaolalla ataca a Carlos Verona por su petición de separar la política y el deporte: “Era mejor alejarte el micrófono”

Un grupo de manifestantes a favor de Palestina impidió el desarrollo normal de la etapa y los ciclistas se vieron obligados a parar. Carlos Verona, miembro del Lidl-Trek, hizo un llamamiento público para separar la política del deporte y se ha encontrado con un mensaje tajante de Sarah Santaolalla, analista política.

SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Pobres, todos puestos de nandrolona o lo que carajos se chuten ahora y les cortan así el rollo.
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo *
Me parece bien.

Se deja de correr La Vuelta y el resto de competiciones porque se necesitan permisos que dan políticos.
A competir en circuitos privados.

Y por supuesto, si cortan una calle, a mandar a los antidisturbios.
