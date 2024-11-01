edición general
Sarah Mullally es elegida arzobispa de Canterbury y será la primera mujer en liderar la Iglesia anglicana en sus casi 500 años de historia

Por primera vez en casi 500 años de historia, la Iglesia de Inglaterra eligió a una mujer como líder. Sarah Mullally, de 63 años, fue nombrada primera Arzobispa de Canterbury. El Arzobispo de Canterbury es considerado el jefe espiritual de la Iglesia Anglicana en todo el mundo. También desempeña un papel importante en la vida pública, ocupando un escaño en la Cámara de los Lores del Parlamento de Reino Unido. Esto significa que participa en debates, habla sobre política pública —incluyendo temas relacionados con libertad religiosa—

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
¡Ole su coño!
0 K 12
clinteastwood #3 clinteastwood
#1 Si, enhorabuena, ha conseguido ascender en una institución totalmente podrida.

Esto es como alabar a Felipe VII porque consiguió colar que su hija fuese reina...
0 K 9
Expat_Guinea_Ecuatorial #2 Expat_Guinea_Ecuatorial
Lo previsto, joder, debi haber apostado y mira que estuve a punto
0 K 10
#9 solojavi
En la noticia sale la foto de otra señora y la diferencia entre ambas es enorme.
No veo como enviar imágenes, pongo el enlace por si aparece:
ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/e339/live/6685c3d0-a047-11f0-af3
0 K 10
Fraktal #7 Fraktal *
#0 La etiqueta de pérfida albión me parece exquisita, pero esa foto... ¿no es Jane Goodall?
1 K 10
azathothruna #8 azathothruna
#7 culpa a la bbc, que jode la vida hasta para esto
0 K 14
#5 luckyy
Ya ves, qué progreso?
0 K 9
#6 osen
Será la cabeza, pero el gobernador supremo sigue siendo el rey
0 K 6

