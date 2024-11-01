edición general
Santos Cerdán, imputado por falso testimonio tras declarar en la comisión del caso Koldo

El exsecretario general del PSOE Santos Cerdán tendrá que acudir el próximo 5 de febrero al juzgado para responder por un delito de falso testimonio tras su comparecencia en la comisión de investigación sobre el caso Koldo. El exdirigente del PSOE tendrá que comparecer dos veces en los juzgados de Plaza de Castilla la misma semana: el 2 de febrero como testigo en la causa que investiga las cloacas de la fontanera Leire Díez y el 5 como imputado por falso testimonio

#2 DenisseJoel
No deberían dar está noticia, ahora todos los testigos pensarán que no les van a creer y no contarán lo que saben.
#4 slender_1
"La causa parte de una querella interpuesta por Hazte Oír..."

La colaboración de los Togas Pardas y Hazte Purín es una simbiosis perfecta.
#1 Astur_
pero esto se sanciona de verdad? solo van a sancionar a este, o a todos?
adimdrive #3 adimdrive
Se han olvidado de imputar a M. Rajoy.
Igual es porque no saben quién es.
