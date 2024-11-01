edición general
Sanidad propone "abrir una mesa de diálogo entre la profesión veterinaria y farmacéutica"

En la sede de Más Madrid ha tenido lugar la celebración de una jornada informativa bajo el lema: “La nueva regulación de los medicamentos veterinarios: ¿necesidad o amenaza?”, encabezada por las intervenciones de Delia Saleno, veterinaria de Avatma (Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal), y Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad. España es una de las pocas integrantes de la Unión Europea que no permite la venta al por menor de medicamentos veterinarios. Para el secretario de Estado de Sanidad

aupaatu #1 aupaatu
Será para curar a los toros indultados y ver cuántos sobreviven a la tortura
