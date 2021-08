Sandra Sánchez, oro en kárate. Cómo pasar de "no tener nivel" a ser la mejor

Hace una década, Sandra Sánchez (Talavera de la Reina, 1981) ni soñaba con ganar una medalla en unos Juegos Olímpicos. En su caso es algo más que una frase hecha: el kárate no era olímpico y ella, ya veterana en su deporte, no había ganado ni un campeonato de España en toda su carrera y no formaba parte del equipo nacional. Nada hacía indicar que, en solo unos años, iba a alcanzar la cima del kárate, que iba a instaurar un dominio absoluto en la modalidad de kata y que lo iba a ganar todo, incluido el oro en Tokio 2020.