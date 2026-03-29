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Sánchez no quiere preparar la salida: piensa en ganar

Sánchez no quiere preparar la salida: piensa en ganar

El ascenso de Cuerpo corta cualquier mensaje sucesorio y busca centrar la batalla en la economía y en el voto moderado para las elecciones de 2027. Rodrigo Rato y Carlos Cuerpo comparten desde el viernes el honor de haber llegado a ser vicepresidente económico de su país, el máximo nivel para un economista. Pero muy pocas cosas más. Cuerpo es nieto de un hombre que no pudo ir a la escuela porque se vio obligado con nueve años a trabajar en la mina de wolframio de su pueblo, Valle de la Serena... (Legible en Modo Lectura).

| etiquetas: sánchez , cuerpo , economía , elecciones
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10 comentarios
7 2 1 K 65 politica
#9 Pitchford
#8 Vaya.. yo pensaba que me estabas troleando tú a mí.. Creo que el probable sentido del voto de mi amigo quedaba bien claro con mi comentario 4...
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#1 Pitchford
Esta la situación política, con guerra mediante, que tengo un amigo que lleva más de 20 años sin votar al PSOE ni al PP y ahora se lo está pensando..
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taSanás #3 taSanás
#1 que piensa? Votar pppsoe?
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#4 Pitchford
#3 Creo que está pensando que no podemos volver a hacer la pelota a USA.. y menos sin hablar siquiera inglés..
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taSanás #5 taSanás
#4 no acabo de entenderte, para evitar eso, votará PPPSOE?
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#7 Pitchford
#5 PPPSOE sería voto nulo..
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taSanás #8 taSanás
#7 vaya troll malo eres... tú mismo dijiste eso en el primer comentario, y ahora para terminar la conversación... chao!
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Alakrán_ #6 Alakrán_
#1 Yo no he votado en mi vida al PSOE y me lo estoy planteando. Las izquierdas están muy perdidas y no creo que lleguen mejor a las elecciones.
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Kasterot #2 Kasterot
Ya lo he comentado aqui.
No es que perro sea bueno.
Es que es mejor que los que se le oponen.
El Feijoo da para lo justo.
Y la señorita Ayuso, el día que se apaga el pinganillo ya se ve
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pax0r #10 pax0r
No ganó las anteriores y no ganará estas, pero que vaya a gobernar es muy posible, a trilero no le gana nadie
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menéame