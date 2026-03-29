Sánchez no quiere preparar la salida: piensa en ganar

El ascenso de Cuerpo corta cualquier mensaje sucesorio y busca centrar la batalla en la economía y en el voto moderado para las elecciones de 2027. Rodrigo Rato y Carlos Cuerpo comparten desde el viernes el honor de haber llegado a ser vicepresidente económico de su país, el máximo nivel para un economista. Pero muy pocas cosas más. Cuerpo es nieto de un hombre que no pudo ir a la escuela porque se vio obligado con nueve años a trabajar en la mina de wolframio de su pueblo, Valle de la Serena... (Legible en Modo Lectura).