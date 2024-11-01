edición general
Sánchez anuncia nuevas medidas para cumplir promesas pendientes con Junts

Sánchez anuncia nuevas medidas para cumplir promesas pendientes con Junts

El Consejo de Ministros aprueba este martes un decreto ley para dar cumplimiento a algunas exigencias que provocaron la ruptura.

Feindesland
Más risas.

Llevamos unas cuantas seguidas de humor.

xD xD
Mala
Incluso eldiaario admite que son "exigencias". Vuelta a poner el culete de todos... y ahora por decreto.
Asimismov
Hay quien por unos pocos votos son capaces de todo, hasta de hablar con Junts.
omega7767
Sanchez el Incumplidor

En la mente de Sanchez, las promesas están para saltárselas. Promesas electorales, promesas de pactos
