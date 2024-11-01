·
main action
Sánchez anuncia nuevas medidas para cumplir promesas pendientes con Junts
El Consejo de Ministros aprueba este martes un decreto ley para dar cumplimiento a algunas exigencias que provocaron la ruptura.
sánchez
,
psoe
,
junts
#1
Feindesland
Más risas.
Llevamos unas cuantas seguidas de humor.
#2
Mala
Incluso eldiaario admite que son "exigencias". Vuelta a poner el culete de todos... y ahora por decreto.
#3
Asimismov
Hay quien por unos pocos votos son capaces de todo, hasta de hablar con Junts.
#4
omega7767
Sanchez el Incumplidor
En la mente de Sanchez, las promesas están para saltárselas. Promesas electorales, promesas de pactos
