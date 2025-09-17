edición general
Sánchez anuncia una ley para rebajar las horas lectivas en el aula del profesorado a 23 en Primaria y a 18 en ESO y Bachillerato

Sánchez anuncia una ley para rebajar las horas lectivas en el aula del profesorado a 23 en Primaria y a 18 en ESO y Bachillerato

El Gobierno quiere "seguir impulsando la reducción de la ratio de maestro-maestra y alumno" y reducir la carga burocrática del profesorado

#3 ClaraBernardo
Han tardado, pero bien está. Se subió la jornada lectiva por el Gobierno de Rajoy con Wert de ministro a través del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril. Ayuso se sigue negando en Madrid a recuperar las horas lectivas de hace 13 años y por ese motivo el curso pasado hubo varias huelgas.
mefistófeles #10 mefistófeles *
#3 Si, porque parece que dar más de 3,6 horas de clase al día (de media) está por encima de la capacidad del profesorado actual.

Oh, sí, sí...venga, ya sé...que se hacen muchas más cosas que dar clases, que hay que prepararlas (¿toda la vida dando la misma asignatura y aún tienes que dedicarle horas para prepararlas...? No habla muy bien del profesional que tenga que hacer eso, ¿no te parece?), que si los exámenes (porque es que cada profesor pone 1000 exámenes diarios, ya se sabe) y todo lo…   » ver todo el comentario
Connect #1 Connect
Dos meses y medio de vacaciones se ve que no son suficientes.
Pues conozco una profesora que quiere votar a VOX. Es facha-pobre convencida. A ver que dice ahora xD
Sandilo #9 Sandilo
#1 Que la premisa perroflaútica sea el no trabajar no quiere decir que se aplique a los demás.
#6 ClaraBernardo *
#4 Gracias, pero demasiado tarde: no me ha dado tiempo a descartarla por 1 minuto. Votaré la primera.
Rayder #7 Rayder
#6 {0x1f44d}
Kantinero #2 Kantinero *
Estaría bien una ley para que el profesorado recupere autoridad y los alumnos se corten un poco las faltas de respeto a los profes.
ZP quiso hacer algo así con la educación para la ciudadanía, pero como no se le hecho encima toda la peperrada, ahora somos más maleducados todavía que antes.

celyo #8 celyo
#2 realmente la Educación debiera estar a cargo de los padres, y los profesores se tendrían que dedicar a enseñar.
#5 Tensk *
EpC era tirando a ideologizar más que a enseñar.

Pero sí estoy de acuerdo en el resto. Ahora ¿23 horas lectivas a la semana? ¿Y las otras 17 (ó 14,5 si sale lo de la semana de 37,5) para jugar al teto en la sala de profesores?

Para el ignorante de #_2, pues me tiene ignorado.
Fumanchu #11 Fumanchu
#5 Preparación de clases, hablar con los padres de los alumnos, preparar las movidas de las adaptaciones curriculares... se curra y a te reto a meterte en un segundo de la eso,
