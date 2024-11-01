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Sánchez afirma que "el tiempo de la derecha ha llegado a su fin" y promete "traer una nueva era de progreso"

Sánchez afirma que "el tiempo de la derecha ha llegado a su fin" y promete "traer una nueva era de progreso"

El presidente ataca a 'la derecha lacaya' porque 'hace mucho ruido y grita tanto y tan alto que a veces parece que no existieran otras voces'.

| etiquetas: sánchez , derecha
8 2 2 K 78 politica
14 comentarios
8 2 2 K 78 politica
Comentarios destacados:    
#1 woke
Y el día que gobierne derogará la ley mordaza derechuza
7 K 90
#2 Ominous
#1 Ahora no le disgusta tanto la ley mordaza, que hay que combatir el hodio, hombre.
Por otra parte, palabras bocachanclas y promesas de político.
3 K 34
#3 woke
#2 es izquierda de boquilla
0 K 20
Bhuvaya #4 Bhuvaya
#3 la buambulancia!!! Aquí un herido!! xD xD xD
1 K 27
#5 capitan.meneito
#1 coño para eso la firmó, para derogarla.
0 K 10
cocolisto #12 cocolisto
Desde la parte dialéctica, desde luego la derechuza (a distinguir de la derecha, desconocida en España y cada vez menos en el resto) poco aporta más que odio, insultos, violencia y división. Aquí se ha crecido PerroSánchez
“Nos llaman charos, zurdos, rojos, verdes, progres, woke. Pero hay que recuperar el orgullo", prosiguió Sánchez. “Han intentado que nos avergoncemos de nuestras ideas, pero esto se acabó. En Barcelona, este 18 de abril, la vergüenza cambia de bando y lo va a hacer para…   » ver todo el comentario
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#11 DotorMaster
Meneo patrocinado por la "todosonigualología". Por eso no voy a votar, para que ganen frijol y ab-ascal. Porque todos son iguales.
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Gadfly #10 Gadfly
Otra?
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#8 DonaldBlake
A mí me gustaría verle gobernar en solitario. Entre indepes, izquierdas y derechas que tiene de aliados, no sé que es decisión suya y qué de los otros.
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EsUnaPreguntaRetórica #13 EsUnaPreguntaRetórica
#8 A mí no me gustaría. A estas alturas creo que sabemos muy bien qué es el PSOE.
1 K 23
Malinke #14 Malinke
#8 vale más que necesite socios de izquierda, por el bien de España y de su gente.
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elsnons #6 elsnons
Y lo dice alguien que favorece a los ricos con sus políticas y empobrece subsidiando con los impuestos de los trabajadores .
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#7 woke
#6 roba a los pobres para dárselo a los vagos
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Deviance #9 Deviance
#7 Si, como Rajoy y el PP, que vaciaron la hucha de las pensiones (60.000 millones) para rescatar a las cajas que jubilaban y despidieron a directivos con millones de lauros que no iban a costar ni un euro a los españoles.... por favor ......
1 K 31

menéame