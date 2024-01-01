En San Juan de Luz están descubriendo algo: los turistas se están yendo de "picnic" a la playa ante los precios de los bares

"¡Nunca había visto tanta gente haciendo picnic en la playa!" La frase es de Sébastien Méric, gerente de la Taverne Basque, un restaurante de Saint-Jean-de-Luz, en Nueva Aquitania (Francia), y aunque a priori pueda parecer un comentario positivo oculta un sentimiento que preocupa tanto a los hosteleros de esta villa de los Pirineos Atlánticos como a los de otros destinos de España: llegan (casi) tantos turistas como en 2024, pero se lo piensan mucho más a la hora de sus carteras. Y eso es un problema.