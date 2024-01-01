edición general
En San Juan de Luz están descubriendo algo: los turistas se están yendo de "picnic" a la playa ante los precios de los bares

"¡Nunca había visto tanta gente haciendo picnic en la playa!" La frase es de Sébastien Méric, gerente de la Taverne Basque, un restaurante de Saint-Jean-de-Luz, en Nueva Aquitania (Francia), y aunque a priori pueda parecer un comentario positivo oculta un sentimiento que preocupa tanto a los hosteleros de esta villa de los Pirineos Atlánticos como a los de otros destinos de España: llegan (casi) tantos turistas como en 2024, pero se lo piensan mucho más a la hora de sus carteras. Y eso es un problema.

javibaz #2 javibaz
El hotel más barato a 140 la noche sin desayuno.
3 K 62
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
#2 eso solo es dormir y cagar, ahora ponte a 50€/70€ por pareja la comida, otro tanto la cena, el desayuno 15€…
A cuánto te sale la semana? xD
3 K 60
#8 HFO
A mí desde que las cañas pasaron de valer 100 pesetas a un Euro de un día para otro -y así con todo-, cualquier asunto relacionado con hostelería perdiendo dinero me produce poca simpatía.
2 K 30
La_Duquesa #4 La_Duquesa
0 pena
3 K 28
Fotoperfecta #7 Fotoperfecta
Harán exactamente lo mismo que los cines.
Llorarán porque no les viene nadie, pedirán ayudas, echarán la culpa a los que hacen picnics o botellón, pero lo que jamás harán serán bajar los precios.
Preferirán cerrar el hotel o culpar a los políticos que intentar bajar los precios y volver a llenar su hotel.
Esperaremos para ver qué hacen como cuando íbamos al cine...comiendo palomitas.
1 K 27
Gry #9 Gry
Qué prohíban comer en la vía pública como prohibieron el botellón. :-P
1 K 25
#11 Forestalx
#9 Lo que me sorprende es que no lo hayan hecho ya.
0 K 10
victorjba #1 victorjba
En todas partes cuecen fèves
0 K 20
cocolisto #6 cocolisto
Un marciano entra en un bar y pide una cerveza.A la hora pagar el marciano pregunta:"¿Que se debe"? .
El cantinero queriéndose aprovechar:"Son 35€"El marciano paga religiosamente y el cantinero sorprendido le dice"Pue no se ven muchos marcianos por aquí".
El marciano respone"Nos ha jodido,¡con esos precios cada vez verá menos".
Puesas o menos es lo que está pasando.
0 K 20
ehizabai #10 ehizabai
A ver si pincha ya la burbuja del turismo y con un poco de suerte los franchutes que compraron segundas casas los van vendiendo y se van largando de vuelta a Francia...
Demasiado bonito para que suceda.
0 K 9
Abdo_Collo #5 Abdo_Collo
Que suban un poco más los precios, los que no quieran hacer picnic, pagarán igual...
0 K 6

