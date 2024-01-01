En San Juan de Luz están descubriendo algo: los turistas se están yendo de "picnic" a la playa ante los precios de los bares

"¡Nunca había visto tanta gente haciendo picnic en la playa!" La frase es de Sébastien Méric, gerente de la Taverne Basque, un restaurante de Saint-Jean-de-Luz, en Nueva Aquitania (Francia), y aunque a priori pueda parecer un comentario positivo oculta un sentimiento que preocupa tanto a los hosteleros de esta villa de los Pirineos Atlánticos como a los de otros destinos de España: llegan (casi) tantos turistas como en 2024, pero se lo piensan mucho más a la hora de sus carteras. Y eso es un problema.
| etiquetas: francia , turismo , dinero
A cuánto te sale la semana?
Llorarán porque no les viene nadie, pedirán ayudas, echarán la culpa a los que hacen picnics o botellón, pero lo que jamás harán serán bajar los precios.
Preferirán cerrar el hotel o culpar a los políticos que intentar bajar los precios y volver a llenar su hotel.
Esperaremos para ver qué hacen como cuando íbamos al cine...comiendo palomitas.
El cantinero queriéndose aprovechar:"Son 35€"El marciano paga religiosamente y el cantinero sorprendido le dice"Pue no se ven muchos marcianos por aquí".
El marciano respone"Nos ha jodido,¡con esos precios cada vez verá menos".
Puesas o menos es lo que está pasando.
Demasiado bonito para que suceda.