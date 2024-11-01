El Samguk yusa («Recuerdos de los Tres Reinos») es un texto del siglo XIII d.C. que abarca la historia y las leyendas de la fundación de Corea hasta el siglo X. Es una especie de secuela del anterior Samguk sagi («Historia de los Tres Reinos»), escrito en el siglo XII, que se considera la primera historia de Corea. El Samguk yusa fue compilado en su mayor parte por el monje y erudito budista Iryeon y sigue siendo hoy en día una fuente histórica inestimable y un componente de la literatura coreana.