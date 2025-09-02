edición general
Salvador Illa y Carles Puigdemont se reúnen por primera vez en Bruselas desde que el socialista es president de la Generalitat

El president ha defendido el diálogo "como motor de la democracia" y el líder de Junts ha denunciado que el hecho de reunirse en Bruselas destaca que no es una "situación de normalidad"

Comentarios destacados:    
#2 jjmf
La nueva normalidad es dialogar en otro país con huidos de la justicia sin ningún cargo público y que durante años han proclamado ser licenciados en Periodismo sin tener ningún título.
2 K 29
tsukamoto #4 tsukamoto *
#2 bueno, ....lo de "...huidos de la justicia....", teniendo en consideracion que los togados del reino pertenecen, en general al club del "yugo y el pollo atado y bien atado" es mucho suponer me parece a mi.

por otro lado no tiene nada que ver con que Puigdemon ostentente, o no, algun cargo público. pues de todos modos es el "jefe" de un partido, guste mas o menos, completamente legal con derecho a voto.

Conste que Puigdemon, no me despierta ninguna simpatia, pero no vayamos a ser como el perro que mira al dedo cuando este señala a la luna. Las cosas como son, y el engaño y la manipulación mediante discursos puerilos no, gracias!!
6 K 51
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
Solo falta que se reúnan en un sauna :troll: :troll:
2 K 25
#6 Borgiano
#5 si se lo pide pelomocho sin problema
1 K 17
Sandilo #3 Sandilo *
Puchi le va a sacar a Sánchez hasta las higadillas a cambio de sus 7 votos en detrimento y perjuicio del resto de España y Sánchez por supuesto moverá la colita y ladrara de alegría.
3 K 20
Shuquel #10 Shuquel
#3 Qué le ha sacado Puigdemont a Sánchez? Porque el que sigue fuera de Cataluña es Puigdemont y sin poder volver.
0 K 10
tsukamoto #7 tsukamoto *
me gusta @Pacman, vota negativamente de forma sistematica y negativa a mis comentarios y aportando, al mismo tiempo, lo mismo que una calabaza hueca. Un dia de estos voy a dejar que me coma el chochete!! :troll:
0 K 17
#9 Nusku
Al menos no lo hace por 4 cacahuetes.
0 K 8
baronrampante #8 baronrampante
En la miniatura, Joaquín Reyes señala a Joaquín Reyes y le dice: "¡Chananteeee!".
0 K 7
tsukamoto #1 tsukamoto *
básicamente, ha ido a lamerle el culo a Puigdemon para que Junts vote a favor del presupuesto de PPedro Chanchullez y del PPSOE
6 K -7

