publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
5
clics
Salvador Illa y Carles Puigdemont se reúnen por primera vez en Bruselas desde que el socialista es president de la Generalitat
El president ha defendido el diálogo "como motor de la democracia" y el líder de Junts ha denunciado que el hecho de reunirse en Bruselas destaca que no es una "situación de normalidad"
|
etiquetas
:
salvador illa
,
carles puigdemont
,
bruselas
4
1
0
K
50
actualidad
10 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
jjmf
La nueva normalidad es dialogar en otro país con huidos de la justicia sin ningún cargo público y que durante años han proclamado ser licenciados en Periodismo sin tener ningún título.
2
K
29
#4
tsukamoto
*
#2
bueno, ....lo de "
...huidos de la justicia....
", teniendo en consideracion que los togados del reino pertenecen, en general al club del "yugo y el pollo atado y bien atado" es mucho suponer me parece a mi.
por otro lado no tiene nada que ver con que Puigdemon ostentente, o no, algun cargo público. pues de todos modos es el "jefe" de un partido, guste mas o menos, completamente legal con derecho a voto.
Conste que Puigdemon, no me despierta ninguna simpatia, pero no vayamos a ser como el perro que mira al dedo cuando este señala a la luna. Las cosas como son, y el engaño y la manipulación mediante discursos puerilos no, gracias!!
6
K
51
#5
CharlesBrowson
Solo falta que se reúnan en un sauna
2
K
25
#6
Borgiano
#5
si se lo pide pelomocho sin problema
1
K
17
#3
Sandilo
*
Puchi le va a sacar a Sánchez hasta las higadillas a cambio de sus 7 votos en detrimento y perjuicio del resto de España y Sánchez por supuesto moverá la colita y ladrara de alegría.
3
K
20
#10
Shuquel
#3
Qué le ha sacado Puigdemont a Sánchez? Porque el que sigue fuera de Cataluña es Puigdemont y sin poder volver.
0
K
10
#7
tsukamoto
*
me gusta
@Pacman
, vota negativamente de forma sistematica y negativa a mis comentarios y aportando, al mismo tiempo, lo mismo que una calabaza hueca. Un dia de estos voy a dejar que me coma el chochete!!
0
K
17
#9
Nusku
Al menos no lo hace por 4 cacahuetes.
0
K
8
#8
baronrampante
En la miniatura, Joaquín Reyes señala a Joaquín Reyes y le dice: "¡Chananteeee!".
0
K
7
#1
tsukamoto
*
básicamente, ha ido a lamerle el culo a Puigdemon para que Junts vote a favor del presupuesto de
PPedro Chanch
ull
ez
y del PPSOE
6
K
-7
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
