Sally Rooney informa al Tribunal de que no se podrán publicar nuevos libros en el Reino Unido debido a la prohibición de Palestine Action [EN]

La autora irlandesa Sally Rooney ha declarado ante el Tribunal Superior que no podrá publicar nuevos libros en el Reino Unido y que se verá obligada a retirar de la venta títulos anteriores debido a la prohibición de Palestine Action. La cofundadora del grupo, Huda Ammori, ha emprendido acciones legales contra el Ministerio del Interior por la decisión de proscribir Palestine Action en Julio bajo las leyes antiterroristas. UK convirtió la pertenencia o apoyo a Palestine Action en un delito penal, castigado con hasta 14 años de cárcel.