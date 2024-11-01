·
Salesforce despide a la mitad de la plantilla de soporte (4.000 empleados) y la sustituye por IA [EN]
Salesforce utilizó agentes de IA para reducir el personal de soporte de 9.000 a 5.000 empleados.
#1
ChatGPT
Hombre, normal, es lo que venden, deben dar ejemplo
0
K
10
#2
mosfet
*
Coñe, en mi empresa lo usamos, ni idea de si es muy popular.
0
K
7
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
