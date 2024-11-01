edición general
Salesforce despide a la mitad de la plantilla de soporte (4.000 empleados) y la sustituye por IA [EN]

Salesforce utilizó agentes de IA para reducir el personal de soporte de 9.000 a 5.000 empleados.

ChatGPT
Hombre, normal, es lo que venden, deben dar ejemplo xD
mosfet
Coñe, en mi empresa lo usamos, ni idea de si es muy popular.
