Salen a la luz las imágenes de los garífunas y la Policía Hondureña en 'Supervivientes All Stars': el escándalo que paralizó el estreno  

La primera gala de Supervivientes All Stars comenzó con un sorprendente comunicado de Jorge Javier Vázquez. "Teníamos preparados unos juegos y la noria infernal. Sin embargo, en este momento y por motivos ajenos a nosotros, no se pueden realizar", explicó desde plató. Pese a que el presentador no desveló más detalles, un medio hondureño HCH Televisión Digital publicó las imágenes del escándalo surgido en Honduras.
"...una comunidad autóctona del país ocupando la playa con sus barcas..."
Si son los habitantes autóctonos no estaban ocupando una mierda, lo que estaban ocupando su zona autóctona eran los del programa de televisión y la policía...
Y encima, para colmo, mención mínima a la razón de la protesta que es proteger a las tortugas de la grabación del programa, que se está realizando ¡¡en una reserva
