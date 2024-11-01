Salen a la luz las imágenes de los garífunas y la Policía Hondureña en 'Supervivientes All Stars': el escándalo que paralizó el estreno  

La primera gala de Supervivientes All Stars comenzó con un sorprendente comunicado de Jorge Javier Vázquez. "Teníamos preparados unos juegos y la noria infernal. Sin embargo, en este momento y por motivos ajenos a nosotros, no se pueden realizar", explicó desde plató. Pese a que el presentador no desveló más detalles, un medio hondureño HCH Televisión Digital publicó las imágenes del escándalo surgido en Honduras.