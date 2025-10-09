Las sagradas 'casas de hadas' neolíticas de Cerdeña [Eng]

Por toda Cerdeña, estas necrópolis de piedra, recientemente declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, cuentan la historia de las costumbres funerarias prerromanas de la isla. Pero para los lugareños, son los hogares encantados de las hadas. La remota y agreste isla italiana de Cerdeña está repleta de más de 7000 monumentos de piedra de la Edad de Bronce con forma de colmena, conocidos como nuragas. Pero mucho antes se excavaron en la roca antiguas necrópolis llamadas domus de janas o "casas de hadas".