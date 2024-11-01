edición general
Sacyl recuerda ante posibles fraudes que nunca solicita la renovación de la tarjeta sanitaria ni envía sms

La Consejería de Sanidad ha recordado este martes ante la campaña a nivel nacional de intentos de engaño en la categoría de smishing que Sacyl nunca solicita la renovación de la tarjeta sanitaria ni envía sms para incitar a realizar algún tipo de acción o para pedir datos personales. El departamento que dirige Alejandro Vázquez se ha hecho eco los mensajes que están recibiendo algunos usarios a través de SMS textos relativos a la validez de su tarjeta sanitaria y a su renovación a través de una dirección electrónica en la que se solicitan datos

josde
Este es el SMS que se recibe:  media
