¿A qué sabe la leche de ballena?

Si alguna vez ha tenido la oportunidad de ver una ballena desde todos los ángulos, probablemente habrá reconocido que el pecho humano tiene un aspecto diferente al de una ballena. Ambos, ballenas y humanos, poseen dos glándulas mamarias, sin embargo, mientras que los humanos las tienen fuera del cuerpo, en las ballenas y delfines no se puede encontrar ninguna adherencia. (...) la leche de ballena contiene cantidades considerablemente mayores de grasa que la de vaca o la humana. Por eso es más espesa, como el queso fresco. En español en #1
*Edito, pozí: Por su consistencia, la leche de ballena sería la base perfecta para un helado. Sin embargo, incluso después de transformarla en helado, la leche conservaría un sabor salado a mar.
