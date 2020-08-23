Sabalenka y Kyrgios: reabren un debate ya cerrado sobre el tenis femenino

Se enfrentan en una exhibición en Dubai que ya ha generado polémica. "Esto no tiene nada que ver con mi partido", porclama Billie Jean King, que venció a Bobby Riggs en 1973. "Incluso un júnior me ganaba estando yo en el número uno", asegura Garbiñe Muguruza "Es un show, no tiene nada que ver con lo que fue la Batalla de los Sexos. Esto es por diversión, para que los fans se lo pasen bien". El argumento de Muguruza estuvo acompañado de un pronóstico que ya trajo polémica: si Kyrgios juega en serio ganará sí o sí.