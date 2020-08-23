edición general
Sabalenka y Kyrgios: reabren un debate ya cerrado sobre el tenis femenino

Se enfrentan en una exhibición en Dubai que ya ha generado polémica. "Esto no tiene nada que ver con mi partido", porclama Billie Jean King, que venció a Bobby Riggs en 1973. "Incluso un júnior me ganaba estando yo en el número uno", asegura Garbiñe Muguruza "Es un show, no tiene nada que ver con lo que fue la Batalla de los Sexos. Esto es por diversión, para que los fans se lo pasen bien". El argumento de Muguruza estuvo acompañado de un pronóstico que ya trajo polémica: si Kyrgios juega en serio ganará sí o sí.

#4 gershwin
están bien estos eventos.. porque sirven para ir solucionando la causa de lo que falazmente de dice de diferencias de ingresos por sexos cuando los ingresos millonarios no lo son por el trabajo de dar patadas a un balón o raquetazos si no por la organización de espectáculos deportivos como estos que atraen audiencia y publicidad.
los aficionados al tenis recordarán la famosa paliza que les metio, Karsten Braasch fue un tenista alemán 202 en el ranking, a las hermanas williams.

fumando pitillos entre los sets, un crack xD xD xD primero una y después la otra, de un tirón xD xD xD

www.mundodeportivo.com/tenis/20170505/422226577237/el-fumador-compulsi
www.emol.com/noticias/Deportes/2020/08/23/995792/Historia-Karsten-Braa
#1 Por poner contexto, ese partido se disputó en 1998.

Las hermanas Williams tenían 17 y 18 años. Y una rondaba el número 20 y la otra el 70 de la WITA.

Vamos, que no eran las Williams en su prime.
