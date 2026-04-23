La rutina de buscar desaparecidos en México: familiares con picos, palas y un botón de pánico

El hombre de 54 años excava en distintos puntos de México. Son jornadas tediosas llenas dolor, esperanza, frustración. Servín busca a su hijo, desaparecido hace ocho años, “ y a los que nos faltan ”. Su colectivo, Guerreros Buscadores, es uno de las decenas que hay en México con la misma misión. Hay mucho que buscar: más de 130.000 desaparecidos desde 2006. Los buscadores salen solos, sin protección. El único rastro de autoridad es el “botón de pánico” que lleva Servín, un mecanismo que lo mantiene conectado con funcionarios federales.