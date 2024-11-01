Ruth Slenczynska, la última alumna viva de Rachmaninoff, muere a los 101 años

La pianista virtuosa Ruth Slenczynska, que fue la última alumna sobreviviente de Sergei Rachmaninoff, murió a la edad de 101 años, después de una asombrosa carrera de nueve décadas. Nacida en California de padres polacos, la músico le dio su primer recital a la edad de cuatro años, y debutó con una orquesta completa en París a los siete años.Destacada por su impecable técnica y visión musical, tocó para cinco presidentes de los Estados Unidos, incluso realizando un dúo de Mozart a cuatro manos con Harry Truman en la Casa Blanca.
