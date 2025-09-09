Rusia mata a 21 civiles que esperaban para cobrar su pensión en una aldea de Donetsk

Volodimir Zelenski, ha dado a conocer un ataque aéreo de Rusia este martes contra una cola de personas que esperaban para cobrar su pensión en la aldea de Yarova, situada en la provincia ocupada de Donetsk. Según el propio Zelenski y el gobernador de esa región, Vadym Filashkin, al menos 21 personas han muerto y otras tantas han resultado heridas.
www.meneame.net/m/actualidad/mantenemos-civiles-ciudades-rusos-van-des
Esa aldea está en primera línea.
deepstatemap.live/en/#11/48.9612857/37.5636292
Lo de que no quiere evacuarlos te lo has inventado, no?
Mira el enlace. Lo dice el führer Zelenskii en persona.
Hace tres años esa aldea no estaba en primera línea. Ni hace tres semanas. Puedes verlo en el enlace de deepstate dándole para atrás a la fecha.
En cualquier caso, están los ucranianos como para dar lecciones, cuando llevan más de 10 años bombardeando el Donbás, a sus propios ciudadanos.
Menos mal que tiparracos como Prigozhin, el que fundó Wagner en Donbas allá por 2014, os deja por embusteros compulsuivos, esto lo dijo poco antes de que el Kremlin lo asesinara, dice claramente que Ucrania nunca ataco a civiles en Donbas, que solo atacaba a las posiciones de los rebeldes prorrusos y los mercenarios rusos.
La trola de los bombardeos del Donbas que hasta los propios nazis rusos desmienten.
Cuando hasta el primer autoproclamado gobernador de la Donetsk People Republic, el nazi de Pavel Gubarev, tambien te deja por embustero compulsivo.
Para la @admin, bulos como el tuyo son los bulos buenos que se admiten en mnm.