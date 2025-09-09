edición general
Rusia mata a 21 civiles que esperaban para cobrar su pensión en una aldea de Donetsk

Volodimir Zelenski, ha dado a conocer un ataque aéreo de Rusia este martes contra una cola de personas que esperaban para cobrar su pensión en la aldea de Yarova, situada en la provincia ocupada de Donetsk. Según el propio Zelenski y el gobernador de esa región, Vadym Filashkin, al menos 21 personas han muerto y otras tantas han resultado heridas.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Asesina. Cuando se trata de civiles, asesina.
9
Mistwatch #2 Mistwatch
Putinyahu haciendo de las suyas
5
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Ya sabéis ahora porque Zelenskii no quiere evacuar a los civiles, para que pasen estas cosas.

www.meneame.net/m/actualidad/mantenemos-civiles-ciudades-rusos-van-des

Esa aldea está en primera línea.

deepstatemap.live/en/#11/48.9612857/37.5636292
3
Evoke201 #9 Evoke201
#4 No si ahora será culpa de Zelensky. En el vídeo (no sé si la traducción es correcta) dice que hay corredores para evacuar o que debería haberlos. Y dice que si está vacía es más fácil, sí, pero no dice que los haya obligado a quedarse.
Lo de que no quiere evacuarlos te lo has inventado, no?
1
HeilHynkel #11 HeilHynkel *
#9

Mira el enlace. Lo dice el führer Zelenskii en persona.  media
0
Evoke201 #13 Evoke201
#11 Lo he visto, y lo he dicho en mi comentario. No dice que no quiera o que no haya opciones para evacuar, eso es una interpretación subjetiva acorde a lo que tú quieres dar a entender (que Zelensky es malvado). La gente que no ha evacuado en 3 años y medio no creo que sea porque no se les ha permitido.
0
HeilHynkel #14 HeilHynkel
#13

Hace tres años esa aldea no estaba en primera línea. Ni hace tres semanas. Puedes verlo en el enlace de deepstate dándole para atrás a la fecha.
0
Torrezzno #5 Torrezzno
#_4 eso aplica a Gaza también?
3
eltoloco #8 eltoloco *
Propaganda de guerra.. que puede ser cierto que eran civiles, o puede que fuese un cuartel con un destacamento, y no tenemos manera de comprobarlo.

En cualquier caso, están los ucranianos como para dar lecciones, cuando llevan más de 10 años bombardeando el Donbás, a sus propios ciudadanos.
1
#12 pozz *
#8 x.com/wartranslated/status/1672177488535977984
Menos mal que tiparracos como Prigozhin, el que fundó Wagner en Donbas allá por 2014, os deja por embusteros compulsuivos, esto lo dijo poco antes de que el Kremlin lo asesinara, dice claramente que Ucrania nunca ataco a civiles en Donbas, que solo atacaba a las posiciones de los rebeldes prorrusos y los mercenarios rusos.

La trola de los bombardeos del Donbas que hasta los propios nazis rusos desmienten. :palm:

Cuando hasta el primer autoproclamado gobernador de la Donetsk People Republic, el nazi de Pavel Gubarev, tambien te deja por embustero compulsivo.
Para la @admin, bulos como el tuyo son los bulos buenos que se admiten en mnm.  media
0
#6 Tunguska08Chelyabinsk13
Sensacionalista. "La provincia ocupada", da a entenerder que ataca a la población de la zona controlada por los rusos. Cuando es un ataque a la zona de Donetsk, controlada por los ucranianos.
0
antesdarle #15 antesdarle
El comando no descansa nunca, tapando los crímenes que perpetra a diario Rusia :palm:
0
Javi_Pina #3 Javi_Pina
Que no se entere Ayuso
0
#10 pozz
Rusia asesinando a los rusoparlantes que dice querer liberar.... los rusos son nazis y terroristas, sin mas, un pais casi del tercermundo que vive por y para la propaganda, que tiene envidia extrema de sus vecinos que mejoran a pasos agigantados en todos los aspectos, y no se pueden permitir una Ucrania que prospere como el resto de vecinos, de ahi las taras imperialistas del psicopata de Putin.
0
#7 Xidaug
cuándo va una flotilla a Ucrania?
0

