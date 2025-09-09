Rusia mata a 21 civiles que esperaban para cobrar su pensión en una aldea de Donetsk

Volodimir Zelenski, ha dado a conocer un ataque aéreo de Rusia este martes contra una cola de personas que esperaban para cobrar su pensión en la aldea de Yarova, situada en la provincia ocupada de Donetsk. Según el propio Zelenski y el gobernador de esa región, Vadym Filashkin, al menos 21 personas han muerto y otras tantas han resultado heridas.