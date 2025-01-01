Rusia lanza 85 drones a Ucrania después de la reunión de Trump-Putin en Alaska

Rusia desató un gran ataque nocturno contra Ucrania, solo unas horas después de que el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, terminaron sus conversaciones de Alaska de alto riesgo. La Fuerza Aérea de Ucrania, el sábado, informó que Rusia lanzó un misil balístico Iskander-M y 85 drones de tipo Shahed a partir del viernes por la noche, apuntando a “áreas de primera línea” en cuatro regiones. AFP informa que la defensa ucraniana derribó a 61 de los drones, pero aún aterrizaron varios ataques.