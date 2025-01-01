edición general
Rusia lanza 85 drones a Ucrania después de la reunión de Trump-Putin en Alaska

Rusia desató un gran ataque nocturno contra Ucrania, solo unas horas después de que el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, terminaron sus conversaciones de Alaska de alto riesgo. La Fuerza Aérea de Ucrania, el sábado, informó que Rusia lanzó un misil balístico Iskander-M y 85 drones de tipo Shahed a partir del viernes por la noche, apuntando a “áreas de primera línea” en cuatro regiones. AFP informa que la defensa ucraniana derribó a 61 de los drones, pero aún aterrizaron varios ataques.

| etiquetas: drones , rusia , ucrania , iskander , alaska , trump
La meada de putin en la cara de Trump es histórica
a ver qué tenía pensado enviar 100 y se ha contenido
La realidad es que Putin se está meando a la cara de todos los estadounidenses y los ciudadanos de los demás países que rinden pleitesía a EEUU.

A Trump esto se la suda, él ya consiguió lo que quería oir:

A Trump esto se la suda, él ya consiguió lo que quería oir:

Putin «Cuando el presidente Trump dice que si él hubiera sido presidente en aquel entonces no habría guerra... en efecto, así sería. Puedo confirmarlo.»

x.com/EricLDaugh/status/1956492604259905850


x.com/EricLDaugh/status/1956492604259905850
Lo que va a lograr Trump, es perderlo todo en las mid term, que resulta que son en un año y poquisimo.
La historia va a recordar a Trump como un payaso meapilas.
El pais de Trump vende los misiles interceptores de los drones del pais de Putin. Ucrania y europa pagan.
Trump encantado de que tiren todos los drones que puedan y mas.
De eso precisamente habran estando hablando Trump y Putin, de como pueden hacer negocios beneficiosos para los dos. Y ese lo es.
Momentos históricos, estamos asistiendo en directo a la claudicación y desmoronamiento del imperio americano. Y nosotros, europeos, tenemos asientos de primera fila.

Que la historia se había acabado, dijo uno hace años...la historia no está más que comenzando de nuevo, q coj...
Dijo que lo arreglaba en un mes, pero no dijo de que año.
No se podia saber, foto para la historia, soldados estadounidenses arrodillados poniendo la alfombra roja a Putin
