Rusia lanza 85 drones a Ucrania después de la reunión de Trump-Putin en Alaska

Rusia desató un gran ataque nocturno contra Ucrania, solo unas horas después de que el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, terminaron sus conversaciones de Alaska de alto riesgo. La Fuerza Aérea de Ucrania, el sábado, informó que Rusia lanzó un misil balístico Iskander-M y 85 drones de tipo Shahed a partir del viernes por la noche, apuntando a “áreas de primera línea” en cuatro regiones. AFP informa que la defensa ucraniana derribó a 61 de los drones, pero aún aterrizaron varios ataques.
| etiquetas: drones , rusia , ucrania , iskander , alaska , trump
A Trump esto se la suda, él ya consiguió lo que quería oir:
Putin «Cuando el presidente Trump dice que si él hubiera sido presidente en aquel entonces no habría guerra... en efecto, así sería. Puedo confirmarlo.»
x.com/EricLDaugh/status/1956492604259905850
Acción reacción.
Trump encantado de que tiren todos los drones que puedan y mas.
De eso precisamente habran estando hablando Trump y Putin, de como pueden hacer negocios beneficiosos para los dos. Y ese lo es.
Que la historia se había acabado, dijo uno hace años...la historia no está más que comenzando de nuevo, q coj...