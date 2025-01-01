Rusia atrapa al ejército ucraniano en una trampa mortal: ¡NATO y Trump, derrotados!  

Trump y la OTAN vuelven a sentarse a la mesa por una razón sencilla: la devastación del ejército ucraniano por parte de Rusia en el campo de batalla se está volviendo demasiado grave como para ignorarla. Scott Ritter y Garland Nixon aportan su experiencia geopolítica para analizar las impactantes realidades del campo de batalla que sacuden el proyecto de Occidente colectivo de debilitar a Rusia y a Putin mediante la guerra en Ucrania.