Rusia atrapa al ejército ucraniano en una trampa mortal: ¡NATO y Trump, derrotados!

Trump y la OTAN vuelven a sentarse a la mesa por una razón sencilla: la devastación del ejército ucraniano por parte de Rusia en el campo de batalla se está volviendo demasiado grave como para ignorarla. Scott Ritter y Garland Nixon aportan su experiencia geopolítica para analizar las impactantes realidades del campo de batalla que sacuden el proyecto de Occidente colectivo de debilitar a Rusia y a Putin mediante la guerra en Ucrania.

| etiquetas: macron , trump , putin , rusia , otan , proxy , ucrania
4 comentarios
Beltenebros
Muy interesante y didáctico análisis.

cybermouse
Eso es porque Ucrania está preparando una trampa, esta dejando a Putin que se adentre para luego encerrarlo en una pinza y pedir su rendición incodicional :troll:

Don_Pixote
me ha explotado el microondas de la cantidad de palomitas que he preparado

Beltenebros
#2
Ten cuidado no te explote la propaganda NAFO en la cara.


