‘Running’ con Platón

Ahora se corre para tener mejor salud física y mental o para preparase para participar en competiciones lúdicas. Los pensadores griegos creían que había que encontrar un equilibrio entre lo físico y lo espiritual.
Y dicho sea de paso, es relativamente normal que hacer deporte esté mal visto, sobre todo en ambientes rurales, no sé esto de la antigüedad a quién aplicaba (supongo que a los nobles). Se considera una especie excentricidad de "señoritos", hacer actividad física sin resultados productivos cuando podría estar trabajando el campo, es como ver a un adulto jugar con juguetes.
Hasta el punto que en la ciudad donde vivo antes jugaba al fútbol, voy al gimnasio 3-4 veces por semana, hago rutas en bici. Pero en el pueblo no dejo que me vean porque sería un drama familiar con toda la gañanada ahí criticando.