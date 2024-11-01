edición general
‘Running’ con Platón

Ahora se corre para tener mejor salud física y mental o para preparase para participar en competiciones lúdicas. Los pensadores griegos creían que había que encontrar un equilibrio entre lo físico y lo espiritual.

robustiano #2 robustiano
No entiendo lo de correr si no te persiguen los persas... :-P
#1 encurtido
Pues diría que correr lleva pasado de moda una década. Ahora se practica más el mazarse con pesas y calistenia.

Y dicho sea de paso, es relativamente normal que hacer deporte esté mal visto, sobre todo en ambientes rurales, no sé esto de la antigüedad a quién aplicaba (supongo que a los nobles). Se considera una especie excentricidad de "señoritos", hacer actividad física sin resultados productivos cuando podría estar trabajando el campo, es como ver a un adulto jugar con juguetes.

Hasta el punto que en la ciudad donde vivo antes jugaba al fútbol, voy al gimnasio 3-4 veces por semana, hago rutas en bici. Pero en el pueblo no dejo que me vean porque sería un drama familiar con toda la gañanada ahí criticando.
