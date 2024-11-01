edición general
Rueda minimiza la catástrofe de los incendios y dice que gran parte de lo que ardió en Galicia eran matorrales y piedras

El presidente de la Xunta vuelve a cuestionar las mediciones del programa europeo Copernicus, que señalan que se han calcinado más hectáreas de las que reconoce el Gobierno gallego

| etiquetas: rueda , galicia , incendios
Furiano.46 #2 Furiano.46
Nosotros también minimizamos lo que eres, que piensas que eres político y realmente eres un hijo de puta.... Se tenía que decir, y dicho queda.
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
Las piedras siempre han ardido que te cagas...
skaworld #4 skaworld
#3 Las desgracias nunca vienen solas, a la tristeza del monte quemado, ahora vamos tambien a tener que añadir pérdidas millonarias en uno de los motores económicos de la provincia de Orense, el hachis
mund4y4 #5 mund4y4
Este tío no tiene vergüenza, ni la conoce.
Arzak_ #1 Arzak_
Y unos cuantos millones de bichos que nadie extrañará :wall:
pablicius #6 pablicius
Hilillosh de plastilina...
