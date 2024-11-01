·
11
meneos
16
clics
Rueda minimiza la catástrofe de los incendios y dice que gran parte de lo que ardió en Galicia eran matorrales y piedras
El presidente de la Xunta vuelve a cuestionar las mediciones del programa europeo Copernicus, que señalan que se han calcinado más hectáreas de las que reconoce el Gobierno gallego
|
etiquetas
:
rueda
,
galicia
,
incendios
9
2
0
K
134
actualidad
6 comentarios
9
2
0
K
134
actualidad
#2
Furiano.46
Nosotros también minimizamos lo que eres, que piensas que eres político y realmente eres un hijo de puta.... Se tenía que decir, y dicho queda.
5
K
76
#3
Atusateelpelo
Las piedras siempre han ardido que te cagas...
1
K
20
#4
skaworld
#3
Las desgracias nunca vienen solas, a la tristeza del monte quemado, ahora vamos tambien a tener que añadir pérdidas millonarias en uno de los motores económicos de la provincia de Orense, el hachis
0
K
11
#5
mund4y4
Este tío no tiene vergüenza, ni la conoce.
0
K
13
#1
Arzak_
Y unos cuantos millones de bichos que nadie extrañará
0
K
11
#6
pablicius
Hilillosh de plastilina...
0
K
10
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
