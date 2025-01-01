Rubén Pulido, un traficante de odio al servicio de Vox y de El Yunque

Es un exmilitar que se vende como analista político experto en mafias e inmigración ilegal. Comenzó su carrera presentándose como número dos de las listas al congreso por Sevilla y ocupó el cargo de director de comunicación del Grupo Parlamentario VOX en Andalucía hasta que dejó la política para ejercer de experto en propagar el odio y la mentira. A partir de entonces y con la colaboración de medios como EDATV, OKDiario, Horizonte (el programa de Iker Jiménez), El Toro TV, la ya extinta 7NN o la Gaceta de la Iberosfera donde publica