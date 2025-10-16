RTVE Play estrena 'Una historia muy heavy' el 24 de octubre

Un viaje por el heavy metal español narrado a través de las voces de Barón Rojo y Obús. Galardonada como ‘Mejor Serie de No Ficción’ en el South International Series Festival 2025. RTVE Play estrena el próximo viernes 24 de octubre la nueva serie documental original ‘Una historia muy heavy’. Un viaje a lo largo de tres capítulos por el metal español narrado a través de las voces de Barón Rojo y Obús, protagonistas indiscutibles del género en este país y enemigos acérrimos desde los años 80 hasta nuestros días.