RTVE emite un comunicado urgente para condenar los ataques a Sarah Santaolalla y Laura Arroyo: “Demuestran misoginia y machismo”

El Consejo de Administración de RTVE ha emitido un comunicado oficial en el que condena de forma contundente los ataques personales y campañas de acoso dirigidas contra las colaboradoras Sarah Santaolalla y Laura Arroyo, participantes en los programas Mañaneros 360 y Malas lenguas de la cadena pública. La corporación defiende la pluralidad y la libertad de expresión como principios esenciales de su labor, y rechaza cualquier forma de hostigamiento que atente contra la dignidad profesional y personal de sus trabajadores.
