RTVE emite un comunicado urgente para condenar los ataques a Sarah Santaolalla y Laura Arroyo: “Demuestran misoginia y machismo”

El Consejo de Administración de RTVE ha emitido un comunicado oficial en el que condena de forma contundente los ataques personales y campañas de acoso dirigidas contra las colaboradoras Sarah Santaolalla y Laura Arroyo, participantes en los programas Mañaneros 360 y Malas lenguas de la cadena pública. La corporación defiende la pluralidad y la libertad de expresión como principios esenciales de su labor, y rechaza cualquier forma de hostigamiento que atente contra la dignidad profesional y personal de sus trabajadores.

10 comentarios
Torrezzno #1 Torrezzno
¿Y a Perico no lo defienden? :troll:
2
XtrMnIO #7 XtrMnIO
A la ultraderecha nunca le ha gustado que le saquen las verdades, rompen con su relato, y a sus votontos les duele pensar.
0
allaquevamos #9 allaquevamos
#7 Visiona el pequeño debate entre Santaolalla y Espinosa de los Monteros de hace unos días, entonces vuelves a escribir este comentario.
0
Battlestar #6 Battlestar
Entonces en qué quedamos? Hay que respetar la libertad de expresión o hay que ponerle limites? :troll:
0
#10 Jarod_mc
A las sacas de mierda fachas, lo mejor que podéis hacer es meterlas en una fosa séptica
0
#5 Katos
Insultar a los demás bien recibir insultos mal.
Lo mejor fue cuando enseñando la tetas se quejaba que una concejal tenía un bañador en verano.

No hagais famosos alos subnormales por favor.
Y muchos menos a sus novias...
0
allaquevamos #8 allaquevamos
“No es inocente que precisamente sean dos mujeres las que reciban descalificaciones ofensivas y soeces que demuestran un grado de misoginia y machismo..."

Como son dos mujeres es misoginia y machismo.
No se, pero quizas se deba más bien a que al menos que yo conozca una de ellas es una simple panfletaria y vocera del argumentario gubernamental con 0 autocritica, independientemente de lo que tenga entre las piernas o con que género se identifique.
1

