Rosendo en su jardín de invierno

Tendemos a cuidar al Rosen. Por su bondad innata, su honestidad, su sentido de la lealtad. Se trata de un tipo querible, incluso dejando aparte su música. Y eso que en el rock español ocupa un lugar único.A pesar de ser adorado, carece de ambiciones mesiánicas. Se sabe inspirador de un modo de hacer rock, que prendió especialmente en el norte de la península, pero no quiere un reconocimiento particular; de hecho, manifestaba incomodidad cuando se le concedía la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes o le dedicaban calles.