Rompe a pedradas el escaparate de una tienda de San Javier y dice que quiere ser detenido y repatriado a Argelia

El hombre, de 52 años, cuenta a la Policía que está irregularmente en España y que su intención era ser arrestado para lograr ser devuelto a su país de origen

frankiegth #2 frankiegth *
#0. Esta noticia pone de relieve que los inmigrantes en España lejos de recibir "paguitas" e incluso llegar a "vivir mejor que los españoles" no reciben más que palos por todos lados de todo tipo. Los "discursos" de la extrema derecha solo tienen un función, hacer "credibilidad" del sucio ruido.
Magog #4 Magog
#2 y que alguien no le ha dicho que es tan fácil como personarse en el organismo competente (perdón, no recuerdo el nombre ahora) y decir que se quiere marchar, y lo mandan a cada (si es inmigrante irregular, si es regular ya no aplica)
www.inclusion.gob.es/web/migraciones/retorno-voluntario
QRK #6 QRK
#2 Capitalizar la ignorancia siempre ha sido un negocio rentable en política.
#7 ElBelga
#2 yo soy consciente por lo que no entiendo la mención. La noticia la he enviado para dar visibilidad a la desesperación del emigrante engañado que posiblemente tuviese una mejor vida en Argelia que aquí
frankiegth #8 frankiegth *
#7. No es una mención, enlazo a #0 para remarcar la propia noticia.
#9. No hay nada que perdonar, este tipo de noticias indignan hasta a las piedras.
#9 ElBelga
#8 ok. Perdona pues
#10 Agrimensor
#2 la vida de las personas desempleadas de 52 años es dura. Si no tienen cualificación, extremadamente dura. Y si además son inmigrantes y tienen dificultades con el idioma, no lo quiero ni pensar
#11 Abril_2025 *
#2 Muchos inmigrantes de países menos ricos o pobres viven mejor que muchos españoles.

En cuanto validan sus títulos, empiezan a cobrar como un médico, como un hombre especialista, empiezan a buscarse trabajos de fontanería o electricidad que nadie sabe hacer en España... Y ven entrar mucho dinero para ser España.

Como aquel, padre de un amigo de mi hijo, que llegó al puerto a buscar trabajo y todos se quedaron con la boca abierta porque sabía manejar tres máquinas diferentes y no tiene ni…   » ver todo el comentario
jonolulu #1 jonolulu
Siendo Murcia no me sorprende
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
deseo concedido, pero eso si, antes responde por tus actos.
#3 trasparente
De nuevo Murcia
