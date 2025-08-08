·
Rompe a pedradas el escaparate de una tienda de San Javier y dice que quiere ser detenido y repatriado a Argelia
El hombre, de 52 años, cuenta a la Policía que está irregularmente en España y que su intención era ser arrestado para lograr ser devuelto a su país de origen
|
etiquetas:
:
devolución
,
inmigración ilegal
,
murcia
9
2
1
K
125
actualidad
11 comentarios
#2
frankiegth
*
#0
. Esta noticia pone de relieve que los inmigrantes en España lejos de recibir "
paguitas
" e incluso llegar a "
vivir mejor que los españoles
" no reciben más que palos por todos lados de todo tipo. Los "discursos" de la extrema derecha solo tienen un función, hacer "credibilidad" del sucio ruido.
10
K
128
#4
Magog
#2
y que alguien no le ha dicho que es tan fácil como personarse en el organismo competente (perdón, no recuerdo el nombre ahora) y decir que se quiere marchar, y lo mandan a cada (si es inmigrante irregular, si es regular ya no aplica)
www.inclusion.gob.es/web/migraciones/retorno-voluntario
5
K
76
#6
QRK
#2
Capitalizar la ignorancia siempre ha sido un negocio rentable en política.
3
K
47
#7
ElBelga
#2
yo soy consciente por lo que no entiendo la mención. La noticia la he enviado para dar visibilidad a la desesperación del emigrante engañado que posiblemente tuviese una mejor vida en Argelia que aquí
2
K
35
#8
frankiegth
*
#7
. No es una mención, enlazo a
#0
para remarcar la propia noticia.
#9
. No hay nada que perdonar, este tipo de noticias indignan hasta a las piedras.
1
K
24
#9
ElBelga
#8
ok. Perdona pues
0
K
11
#10
Agrimensor
#2
la vida de las personas desempleadas de 52 años es dura. Si no tienen cualificación, extremadamente dura. Y si además son inmigrantes y tienen dificultades con el idioma, no lo quiero ni pensar
3
K
42
#11
Abril_2025
*
#2
Muchos inmigrantes de países menos ricos o pobres viven mejor que muchos españoles.
En cuanto validan sus títulos, empiezan a cobrar como un médico, como un hombre especialista, empiezan a buscarse trabajos de fontanería o electricidad que nadie sabe hacer en España... Y ven entrar mucho dinero para ser España.
Como aquel, padre de un amigo de mi hijo, que llegó al puerto a buscar trabajo y todos se quedaron con la boca abierta porque sabía manejar tres máquinas diferentes y no tiene ni…
» ver todo el comentario
0
K
9
#1
jonolulu
Siendo Murcia no me sorprende
2
K
37
#5
CharlesBrowson
deseo concedido, pero eso si, antes responde por tus actos.
2
K
30
#3
trasparente
De nuevo Murcia
1
K
15
