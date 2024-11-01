·
Roman Yampolskiy, profesor de informática y experto en IA: 'En cinco años veremos una tasa de desempleo sin precedentes'
Para el investigador, el reloj ya está corriendo: sitúa el nacimiento de esta tecnología en 2027 y pronostica que para 2030 hasta el 99 % de los puestos de trabajo podrían desaparecer o quedar automatizados.
|
etiquetas
:
ia
,
desempleo
#1
NireeN
Nunca te lo perdonaré, Perro Sánchez.
1
K
22
#2
doppel
#1
él está bien
0
K
15
#6
rogerius
*
Pues nada. Un 99% menos de ventas. Cómo se van a poner los dueños de la fábrica. ¿O va a haber Renta Universal… o por lo menos Renta 99%?
0
K
20
#5
PauMarí
¿Y que la gente ya no tenga dinero para consumir lo qué sea que fabriquen las empresas que ya no tienen empleados y acaben cerrando todas? No sé Rick, algo no cuadra....
1
K
17
#4
Unregistered
A los humanos se nos da mal hacer predicciones, especialmente sobre el futuro.
0
K
13
#3
Jaime131
Estás equivocado Román, en Menéame aseguran que la IA no afectará al empleo.
0
K
11
#7
DaniTC
Me guardo esta noticia. Espero que esté equivocado.
0
K
10
#8
lluissubi
1. Renta mínima.
2. Menos horas de trabajo para repartir con mismo sueldo.
3. Kaos, hambruna y desequilibrio social.
Que pensáis?
Personalmente pienso que la opción 1 es la más pausible. Pero se tendrían que aumentar los impuestos .
0
K
7
