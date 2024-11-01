edición general
3 meneos
22 clics

Roman Yampolskiy, profesor de informática y experto en IA: 'En cinco años veremos una tasa de desempleo sin precedentes'

Para el investigador, el reloj ya está corriendo: sitúa el nacimiento de esta tecnología en 2027 y pronostica que para 2030 hasta el 99 % de los puestos de trabajo podrían desaparecer o quedar automatizados.

| etiquetas: ia , desempleo
3 0 1 K 33 tecnología
8 comentarios
3 0 1 K 33 tecnología
#1 NireeN
Nunca te lo perdonaré, Perro Sánchez.
1 K 22
#2 doppel
#1 él está bien
0 K 15
rogerius #6 rogerius *
Pues nada. Un 99% menos de ventas. Cómo se van a poner los dueños de la fábrica. ¿O va a haber Renta Universal… o por lo menos Renta 99%?
0 K 20
PauMarí #5 PauMarí
¿Y que la gente ya no tenga dinero para consumir lo qué sea que fabriquen las empresas que ya no tienen empleados y acaben cerrando todas? No sé Rick, algo no cuadra....
1 K 17
Unregistered #4 Unregistered
A los humanos se nos da mal hacer predicciones, especialmente sobre el futuro.
0 K 13
Jaime131 #3 Jaime131
Estás equivocado Román, en Menéame aseguran que la IA no afectará al empleo.
0 K 11
DaniTC #7 DaniTC
Me guardo esta noticia. Espero que esté equivocado.
0 K 10
#8 lluissubi
1. Renta mínima.
2. Menos horas de trabajo para repartir con mismo sueldo.
3. Kaos, hambruna y desequilibrio social.


Que pensáis?
Personalmente pienso que la opción 1 es la más pausible. Pero se tendrían que aumentar los impuestos .
0 K 7

menéame