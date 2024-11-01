El rojo de los íberos: la ciencia descubre el significado de un pigmento milenario

Un estudio pionero de la Universidad de Jaén revela, mediante técnicas espectroscópicas no destructivas, la importancia cultural, tecnológica y simbólica del ocre en la cultura íbera, desde la cerámica hasta las esculturas y las tumbas. Un detalle crucial: la goethita se transforma en hematites y se vuelve roja al calentarse por encima de los 250-300 °C. Su uso como pigmento amarillo solo era posible si se aplicaba después de la cocción de la pieza, lo que demuestra un conocimiento preciso de las propiedades de los materiales.