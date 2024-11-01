edición general
3 meneos
57 clics

Rodrigo Cuevas, Massiel - Un mundo feliz  

Nuevo tema de Rodrigo Cuevas con la colaboración de Massiel

| etiquetas: rodrigo cuevas , massiel , un mundo feliz
2 1 1 K 25 ocio
1 comentarios
2 1 1 K 25 ocio
#1 carlosmateo
Es asombroso el parecido que tiene con Freddie Mercury, no creen? EL aspecto, y los ademanes, gestos y hasta estilo de vestir.

Me ha sorprendido verlo con esa mujer, a la que se la ha ido la cabeza ultimamente.
0 K 7

menéame