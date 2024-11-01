El rock español reacciona a la muerte de Robe Iniesta (Extremoduro): Fito, Marea, Bunbury, Txus Di Fellatio (Mägo de Oz)…

El cielo ha cambiado de forma, definitivamente. Robe Iniesta se ha escapado por aquella vereda a los 63 años, sin hacer ruido, pero dejándonos acompañados de más de 30 años de canciones que seguirán marcando momentos, o haciéndonos recordar algunos de los episodios que han quedado grabados a fuego en nuestra vida. Decenas de personalidades de nuestro país, desde líderes políticos hasta músicos, han querido aprovechar la ventana que ofrecen las redes sociales para dedicar un sentido homenaje a su figura.
| etiquetas: rock , muerte , robe , extremoduro , fito , marea , bunbury , mago de oz