Los 'robots humanos' que limpiaron el desastre nuclear de Chernóbil

Unas 600.000 personas participaron en las labores de limpieza y en la construcción del primer sarcófago. Al principio intentaron contener la radiación con robots, pero cortocircuitaban por la altísima radiactividad. Cuando el reactor número 4 de Chernóbil saltó por los aires, unas 200 toneladas de material altamente radiactivo quedaron esparcidas por la central nuclear. Les tocó recogerlo a los llamados "liquidadores": militares, bomberos, mineros y otros civiles enviados por la URSS al escenario del peor accidente nuclear de la historia.