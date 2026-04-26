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Los 'robots humanos' que limpiaron el desastre nuclear de Chernóbil

Los 'robots humanos' que limpiaron el desastre nuclear de Chernóbil

Unas 600.000 personas participaron en las labores de limpieza y en la construcción del primer sarcófago. Al principio intentaron contener la radiación con robots, pero cortocircuitaban por la altísima radiactividad. Cuando el reactor número 4 de Chernóbil saltó por los aires, unas 200 toneladas de material altamente radiactivo quedaron esparcidas por la central nuclear. Les tocó recogerlo a los llamados "liquidadores": militares, bomberos, mineros y otros civiles enviados por la URSS al escenario del peor accidente nuclear de la historia.

| etiquetas: 600.000 , robot , humanos , limpiaron , chernóbil
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7 comentarios
3 0 0 K 72 MAmbiente
josde #1 josde
De esas 600.000 personas pocas quedan ya, muchas murieron rápidamente por la radiación y otras por los tumores y otras enfermedades,
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sorrillo #2 sorrillo
#1 Como ocurrió hace 40 años otras tantas murieron de viejos.
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josde #3 josde
#2 Creo que pocos llegaran a morir de viejos , hoy en día muchos tendrían poco mas de 60 años.
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sorrillo #4 sorrillo
#3 Tendrían 60 años los que estuvieron allí con 20 años, los que estuvieron con 50 años tendrían ahora 90 años.

Serían mejor los datos objetivos que tus creencias.
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Lutin #6 Lutin
#4 La radiación gamma es súper guay para el cutis y el metabolismo celular humano.

#3 No te atrevas a conjeturar cosas malas de un accidente nuclear que contaminó y sigue contaminando media Europa casi medio siglo después.
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sorrillo #7 sorrillo
#6 Como toda sustancia en según qué dosis es inocua y en según qué dosis es mortal, también el oxígeno o el agua.

Presuponer que los 600 mil recibieron una dosis mortal no tiene fundamento.
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#5 kaos_subversivo
#1 las personas que construyeron el sarcofago tambien murieron rápidamente por la radiacion?
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menéame