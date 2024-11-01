edición general
Robótica de Fusión: China construye un brazo capaz de levantar 60 toneladas (10 elefantes) con precisión de décimas de milímetro para su "Sol Artificial"

China ha desarrollado el brazo robótico de mantenimiento más potente y preciso del mundo, una pieza de ingeniería fundamental para el futuro de su reactor de fusión nuclear ("Sol Artificial"). El sistema puede levantar 60 toneladas (el peso de 10 elefantes) con una precisión micrométrica, vital para el delicado trabajo de ensamblaje y reparación dentro de un reactor tokamak.

Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
Y yo pensando que seria en balones de futbol o algo similar y resulta que era en elefantes...
1 K 17
ur_quan_master #5 ur_quan_master *
Es evidente que china tiene una agenda secreta para expandir el universo. En lugar de los cuatro elefantes que sostienen el universo subidos en una tortuga, planean poner 10.

Solo les queda encontrar la tortuga
1 K 14
Kantinero #2 Kantinero *
Queda adjudicado el elefante como nueva unidad de peso, que se come un par de campos de futbol de vegetación diaria
0 K 13
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
La masa se mide en elefantes.

Esta no me la sabía. Tengo que estudiarme mejor el sistema de medidas estándar.
0 K 12
#4 Feliberto
Yo creo que si alguien puede conseguir esto, es China.
0 K 10
Karmarada #6 Karmarada
Si de "sol artificial" casi seguro que es una noticia de mierda.
0 K 10

