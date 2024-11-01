Robótica de Fusión: China construye un brazo capaz de levantar 60 toneladas (10 elefantes) con precisión de décimas de milímetro para su "Sol Artificial"

China ha desarrollado el brazo robótico de mantenimiento más potente y preciso del mundo, una pieza de ingeniería fundamental para el futuro de su reactor de fusión nuclear ("Sol Artificial"). El sistema puede levantar 60 toneladas (el peso de 10 elefantes) con una precisión micrométrica, vital para el delicado trabajo de ensamblaje y reparación dentro de un reactor tokamak.