Robo en el Louvre: las contraseñas de los sistemas de videovigilancia eran extremadamente sencillas: "LOUVRE" y "THALES", nombres del museo y del software de seguridad

El «robo del siglo» sigue conmocionando a Francia, y algunos periódicos han informado sobre graves fallos de seguridad en el museo más visitado del mundo. Documentos oficiales que datan de 2014 y se actualizan hasta 2024 parecen demostrar que las contraseñas de los sistemas de videovigilancia eran extremadamente sencillas: » LOUVRE » y » THALES «, los nombres del museo y del software de seguridad encargado de su protección, respectivamente.

#2 Albarkas
Por lo menos no era 1234 1234
#4 Grahml *
Yo siempre intento FIDELIO.
#1 Suleiman
Voendo la seguridad pensaba que era admin admin xD
#3 soberao
#1 Ahora cuando te piden que pongas una mayúscula, un símbolo y más de 8 letras supongo que esto está puesto para que no recuerdes qué contraseña usaste, si la mayúscula era al principio o en medio, etc, que parece que está hecho para que pongas siempre la misma en todos sitios porque no hay manera humana de recordar donde iba el símbolo, cual era la contraseña y si la mayúscula era al principio o después.
Joker_2O #5 Joker_2O
Lo raro es que no estuviesen apuntadas en un postit pegado en la pantalla.
Suele ser la tónica general en las empresas.
