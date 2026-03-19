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El robo de gasoil a camioneros en la AP7 aumenta el 50% por el alza de los precios y la multirreincidencia
Los Mossos estudian reforzar la unidad que investiga los delitos en carretera con un 15% más de agentes.
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gasoil
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camioneros
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#5
strike5000
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"El dispositivo, que se incluye dentro del Plan Kanpai contra la multirreincidencia, acabó con 247 identificados, de los que 36 sumaban 200 antecedentes,"
No te digo esa supuesta ley norteamericana de que a los tres delitos (entiendo que graves) te puede caer la perpetua, pero alguien que supere un número determinado de antecedentes penales debería tener un castigo mucho más severo. Entiendo que por robar una cartera, por ejemplo, no te caigan diez años de cárcel, ni por robar…
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#8
Kyoko
#5
Los antecedentes suelen ser policiales, o sea le han detenido multiples veces (vale mas no imaginarse el total de delitos en que no les pillaron).
Alguien con conocimientos de derecho me debería explicar, lentamente y con dibujitos, porque en casos así no se puede decretar prisión preventiva. Yo diria que el criterio de reiteración delictiva lo cumplen a tutiplen.
Razones: asi cuando menos durante un tiempo no delinquen, y se aseguran que se presenten a juicio (que esa es otra...).
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#9
Ishkar
#5
Algo que se hace en Suiza es que tu registro criminal se mantiene por 5 años y si reincides la siguiente pena es más fuerte. Creo que sería fácil de aplicar y tiene mucho sentido. Por un lado da la opción de reintroducción en la sociedad tras cumplir con tu pena, pero refuerza una penalización por no hacerlo.
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#1
Javi_Pina
Pues si aumenta el delito un 50% y la presencia policial un 15% tampoco tiene pinta de solucionar nada...
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#4
josde
Menudo negocio es robar ahora gasoil o gasolina.
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#3
Connect
A rio revuelto, ganancia de ladrones.
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#7
makinavaja
A veces nos pasamos de buenismo...
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#2
rbrn
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#6
CharlesBrowson
no si al final acabaremos como Mexico con las mafias de los robos de combustibles
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menéame
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No te digo esa supuesta ley norteamericana de que a los tres delitos (entiendo que graves) te puede caer la perpetua, pero alguien que supere un número determinado de antecedentes penales debería tener un castigo mucho más severo. Entiendo que por robar una cartera, por ejemplo, no te caigan diez años de cárcel, ni por robar… » ver todo el comentario
Alguien con conocimientos de derecho me debería explicar, lentamente y con dibujitos, porque en casos así no se puede decretar prisión preventiva. Yo diria que el criterio de reiteración delictiva lo cumplen a tutiplen.
Razones: asi cuando menos durante un tiempo no delinquen, y se aseguran que se presenten a juicio (que esa es otra...).