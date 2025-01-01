Roban una obra de arte con una esvástica sobre la bandera de Israel en el Círculo del Arte de Toledo

El Círculo de Arte de Toledo sufrió el pasado mes de junio un robo de una obra del artista Jesús Romero expuesta en la muestra 'Retablo de Gaza' que acogió este espacio de la capital castellanomanchega y que consistía en un óleo sobre cartón con las banderas de Palestina e Israel y una esvástica de color rojo y gran tamaño sobre esta última. La supuesta autora del robo está vinculada al mundo museístico se ha negado a declarar y ha confesado haber destruido la obra