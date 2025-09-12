edición general
Roban un coche, intentan atropellar a un policía en su huida y terminan estampados contra un semáforo en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria detiene a dos individuos por hurto y conducción temeraria, el piloto no tenía carné y dio positivo en alcohol

etiquetas: robo , intento de atropello , las palmas de gran canaria
Mltfrtk #2 Mltfrtk
Genios del crimen.
Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Me ha recordado a esta otra noticia, también reciente:

www.msn.com/es-es/noticias/espana/detenido-un-menor-tras-atropellar-ac
comadrejo #3 comadrejo *
#1 A mi me recuerda que a veces, por lo que sea, el testimonio de dos agentes de la Guardia Civil carecen de veracidad en casos de conducción temeraria y otros delitos.

Parece que si: www.eldiario.es/aragon/francis-franco-atentado-conduccion-temeraria_1_

Pero nooooo: confilegal.com/20181010-francis-franco-absuelto-en-segunda-instancia-d
#4 Madmaxi
A medio camino se dieron cuenta que estaba en una isla...
