El rival de Induráin confiesa: "Iba dopado hasta las trancas cuando gané el Tour"
Bjarne Riis, sucesor de Induráin en el Tour de Francia, lo admite sin pudor: 'Estaba hasta las trancas de EPO
|
etiquetas
:
doping
,
ciclismo
,
tour
,
indurain
,
riis
,
epo
17
4
1
K
349
ocio
21 comentarios
17
4
1
K
349
ocio
#4
Archaic_Abattoir
Indurain también iba drogopropulsado.
2
K
38
#6
frg
#4
Si pones
LA canción
se entiende mucho mejor.
3
K
39
#9
Beltza01
#4
No. Por favor. Que se retirara cuando empezaron a apretar en los controles es casualidad.
0
K
7
#15
Supercinexin
Miguel Induráin era el mejor. Dejad en paz a La Leyenda. Fueron los demás quienes, para acercarse a la suela de sus zapatillas, tenían que meterse todo tipo de sustancias. Pero Miguel, con un buen ColaCao cada mañana, tenía de sobra.
No mancilléis el nombre de ese ídolo.
0
K
19
#1
Pataperro
Y quién no?
0
K
16
#17
calde
#2
Claro, es que yo creo que es como dice
#1
, si no lo hubiese hecho él, ganaría el que quedó segundo, que seguramente tampoco iría limpio.
Es un tema de falta de conciencia y de falta de estudios médicos.
Muy distinto sería si ganase así hoy en día.
0
K
11
#5
frg
¿Nadie va a mencionar a Sabino Padilla y su "nevera mágica" llena de sangre de ciclistas, Indurain entre ellos, maratonianos, medallistas y un sinfín de deportistas famosos?
Dice la leyenda que Indurain se "retiró" porque al año siguiente iban a realizar análisis de lo que se metía. Sabino Padilla siempre ha sido marca "de calidad".
0
K
13
#8
Suleiman
Los controles antidopaje para que servian?
0
K
13
#10
soberao
#8
Para saltárselos. Al final la otra competición es esa que no se ve: como ir dopado sin que salte el test de doping como positivo.
0
K
16
#18
La_patata_española
#8
,
#10
, no conozco mucho el tema, pero a lo mejor para evitar más de una muerte prematura. Entiendo que los "dopadores" de cada equipo buscaban el equilibrio entre chutar bien a sus corredores y que no se notara en los controles. Si solo se hubiera tratado de chutar y chutar...
0
K
10
#13
Beltza01
#8
Para frenar a Ullrich. Para destruir al pirata...
1
K
27
#14
pedrobotero
Algo le contaron a el Reno Renardo
m.youtube.com/watch?v=jXnPmYzrSos
0
K
10
#11
Malinke
Me suena que en una entrevista José María García le preguntó si se dopaba e Induraín le contestó: «a ti te lo voy a decir» o algo así, no tenía muchas luces.
0
K
10
#16
Grahml
*
#11
Parece ser que fue algo así:
“Señor Indurain contésteme la verdad, si no va a contestar la verdad, no me conteste:
¿Ha usado usted alguna vez sustancias dopantes?”.
La respuesta del campeón navarro, por entonces ya retirado, dejó helado al periodista,
“Pasemos a otra pregunta”.</i>
diariodeltriatlon.es/art/16546/me-llevare-a-la-tumba-el-gran-secreto-s
0
K
20
#20
silencer
#11
yo escuché aquello en directo, lo recuerdo como dice
#16
pero García repregunto como 3veces,
"pero hombre, es para dejar a nuestra audiencia tranquila, verdad que tu nunca..."
"Siguiente pregunta"
"pero verdad que no..."
"Siguiente pregunta"
0
K
11
#12
Pasoto
El deporte es saludable, dicen.
0
K
9
#19
PereER
Indurain nunca ocultó que se dopaba.
0
K
9
#3
Beltza01
Mr. Hematocrito le llamaban, si no me falla mucho.
0
K
7
#2
Gnomo
Espero que le quiten dicho título
0
K
6
#7
Milmariposas
#2
A Armstrong le despojaron de todos sus tours. Hay una peli al respecto de Stephen Frears que se llama "The program". Muy buena por cierto.
0
K
12
#21
silencer
#2
ya se lo quitaron, hace casi 20 años
De hecho, tras Indurain, hubo muchos años seguidos en q los ganadores lo iban perdiendo por dopaje.
Y espérate unos años cuando empiecen a detectar lo q se mete Pogacar...
0
K
11
Ver toda la conversación (
21
comentarios)
