El rival de Induráin confiesa: "Iba dopado hasta las trancas cuando gané el Tour"

El rival de Induráin confiesa: "Iba dopado hasta las trancas cuando gané el Tour"

Bjarne Riis, sucesor de Induráin en el Tour de Francia, lo admite sin pudor: 'Estaba hasta las trancas de EPO

#4 Archaic_Abattoir
Indurain también iba drogopropulsado.
frg #6 frg
#4 Si pones LA canción se entiende mucho mejor.
#9 Beltza01
#4 No. Por favor. Que se retirara cuando empezaron a apretar en los controles es casualidad.
Supercinexin #15 Supercinexin
Miguel Induráin era el mejor. Dejad en paz a La Leyenda. Fueron los demás quienes, para acercarse a la suela de sus zapatillas, tenían que meterse todo tipo de sustancias. Pero Miguel, con un buen ColaCao cada mañana, tenía de sobra.

No mancilléis el nombre de ese ídolo.
Pataperro #1 Pataperro
Y quién no?
calde #17 calde
#2 Claro, es que yo creo que es como dice #1, si no lo hubiese hecho él, ganaría el que quedó segundo, que seguramente tampoco iría limpio.

Es un tema de falta de conciencia y de falta de estudios médicos.

Muy distinto sería si ganase así hoy en día.
frg #5 frg
¿Nadie va a mencionar a Sabino Padilla y su "nevera mágica" llena de sangre de ciclistas, Indurain entre ellos, maratonianos, medallistas y un sinfín de deportistas famosos?

Dice la leyenda que Indurain se "retiró" porque al año siguiente iban a realizar análisis de lo que se metía. Sabino Padilla siempre ha sido marca "de calidad".
#8 Suleiman
Los controles antidopaje para que servian?
#10 soberao
#8 Para saltárselos. Al final la otra competición es esa que no se ve: como ir dopado sin que salte el test de doping como positivo.
La_patata_española #18 La_patata_española
#8, #10, no conozco mucho el tema, pero a lo mejor para evitar más de una muerte prematura. Entiendo que los "dopadores" de cada equipo buscaban el equilibrio entre chutar bien a sus corredores y que no se notara en los controles. Si solo se hubiera tratado de chutar y chutar...
#13 Beltza01
#8 Para frenar a Ullrich. Para destruir al pirata...
pedrobotero #14 pedrobotero
Algo le contaron a el Reno Renardo
m.youtube.com/watch?v=jXnPmYzrSos
Malinke #11 Malinke
Me suena que en una entrevista José María García le preguntó si se dopaba e Induraín le contestó: «a ti te lo voy a decir» o algo así, no tenía muchas luces.
#16 Grahml *
#11 Parece ser que fue algo así:


“Señor Indurain contésteme la verdad, si no va a contestar la verdad, no me conteste: ¿Ha usado usted alguna vez sustancias dopantes?”. La respuesta del campeón navarro, por entonces ya retirado, dejó helado al periodista, “Pasemos a otra pregunta”.</i>

diariodeltriatlon.es/art/16546/me-llevare-a-la-tumba-el-gran-secreto-s
silencer #20 silencer
#11 yo escuché aquello en directo, lo recuerdo como dice #16 pero García repregunto como 3veces,
"pero hombre, es para dejar a nuestra audiencia tranquila, verdad que tu nunca..."
"Siguiente pregunta"
"pero verdad que no..."
"Siguiente pregunta"
Pasoto #12 Pasoto
El deporte es saludable, dicen. xD
PereER #19 PereER
Indurain nunca ocultó que se dopaba.  media
#3 Beltza01
Mr. Hematocrito le llamaban, si no me falla mucho.
Gnomo #2 Gnomo
Espero que le quiten dicho título
Milmariposas #7 Milmariposas
#2 A Armstrong le despojaron de todos sus tours. Hay una peli al respecto de Stephen Frears que se llama "The program". Muy buena por cierto.
silencer #21 silencer
#2 ya se lo quitaron, hace casi 20 años {0x1f609}
De hecho, tras Indurain, hubo muchos años seguidos en q los ganadores lo iban perdiendo por dopaje.

Y espérate unos años cuando empiecen a detectar lo q se mete Pogacar...
