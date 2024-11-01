Los 'riders' utilizan Bicimad para sus repartos pese a estar prohibido: "Acaparan un servicio público para una empresa privada"

Basta con acercarse a un establecimiento de comida rápida para ver a sus puertas algún repartidor utilizando Bicimad. Las empresas de reparto no proporcionan un vehículo, sólo pagan un extra a cada trabajador si dispone de transporte propio: “50 euros al mes si se trata de una moto y 20 euros al mes si tienes un patinete o una bicicleta”, informa un rider. Sin embargo, una bicicleta eléctrica ronda entre los 600 y 1.000 euros, más el coste de su mantenimiento… Por ello, “sale más rentable usar las del Ayuntamiento”.
