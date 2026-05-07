edición general
3 meneos
13 clics
Ricardo Hevia, el gallego a bordo del crucero del hantavirus, desmiente bulos: "No hay nadie con síntomas"

Ricardo Hevia, el gallego a bordo del crucero del hantavirus, desmiente bulos: "No hay nadie con síntomas"

El ornitólogo gallego Ricardo Hevia, a bordo del crucero MV Hondius, ha recurrido a sus redes sociales para desmentir los bulos sobre un supuesto brote descontrolado de hantavirus en el buque

| etiquetas: hantavirus , mv hondius , crucero , contagio
2 1 0 K 28 actualidad
2 comentarios
2 1 0 K 28 actualidad
vviccio #2 vviccio
Hay que parar a los políticos que se dedican a amplificar la ignorancia como si fueran influencers de poca monta.
0 K 11
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
palabrita de boyscout

mejor que eso lo decidan los expertos sanitarios
0 K 8

menéame