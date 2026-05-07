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Ricardo Hevia, el gallego a bordo del crucero del hantavirus, desmiente bulos: "No hay nadie con síntomas"
El ornitólogo gallego Ricardo Hevia, a bordo del crucero MV Hondius, ha recurrido a sus redes sociales para desmentir los bulos sobre un supuesto brote descontrolado de hantavirus en el buque
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hantavirus
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vviccio
Hay que parar a los políticos que se dedican a amplificar la ignorancia como si fueran influencers de poca monta.
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CharlesBrowson
palabrita de boyscout
mejor que eso lo decidan los expertos sanitarios
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menéame
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mejor que eso lo decidan los expertos sanitarios