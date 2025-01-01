edición general
10 meneos
19 clics
RFK Jr. Recomienda comer cancer bueno para matar el cáncer malo (Eng)

RFK Jr. Recomienda comer cancer bueno para matar el cáncer malo (Eng)

"En lugar de inundar tu sistema con productos químicos desagradables que las grandes compañías farmacéuticas fabrican en laboratorios extranjeros, puedes incorporar el cáncer orgánico bueno en tu sistema para desplazar y eliminar de forma natural las células cancerosas malas y dañinas.Hemos sabido de esto durante generaciones, pero los grupos de presión como la Sociedad Americana del Cáncer han engañado a la gente acerca de los beneficios para la salud probados del cáncer bueno con el fin de llenar sus bolsillos. Todo es cuestión de equilibrio”

| etiquetas: robert f. kennedy jr , cáncer , comer
8 2 0 K 157 ocio
12 comentarios
8 2 0 K 157 ocio
Comentarios destacados:    
gale #2 gale
Cuesta creer que diga esas cosas de verdad.
1 K 21
#3 ElmaEscobar
#2 cuidado que es the onion, EMToday
Ya cuesta saber que burrada es real y cual es sarcasmo
6 K 88
Laro__ #9 Laro__ *
#3 Ya, pero ¿Estás seguro que no lo ha dicho? Le he oído soltar barbaridades mayores...
1 K 31
rogerius #12 rogerius *
#9 No me extañaría. Este es de los de matar lo malo con lo malo. Ya sabes, lejía contra la covid y cosas así. A ver si se le ocurre usar a Trump contra Trump… xD
0 K 19
#10 Albarkas
#3 El problema es que le dan ideas al besugo éste.
0 K 10
Kantinero #11 Kantinero
Su jefe recomendó beber lejía.....con dos cojones......que vas a esperar del discípulo......
0 K 13
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo *
Este tío es Ministro de Sanidad de su país EEUU :palm:. Uf. Menos mal que es broma, Qué susto. Me ha dado miedo. :tinfoil:
0 K 11
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues *
Pues que coma mierda y se cure de una puta vez ya, joder.
0 K 11
#6 tpm1 *
editado
0 K 10
#7 Alcalino
Se le ha olvidado decir que hay que comerlo crudo , porque si lo fríes se descomponen las proteínas y ya no hace efecto.

A ver si hay hay huevos
0 K 10
#8 Feliberto
Tios, que es the onion xD
0 K 9
Amperobonus #1 Amperobonus
Dejad al gusano cerebral al mando :professor:
0 K 8

menéame