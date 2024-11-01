RFK Jr. afirma descaradamente que los brotes de sarampión no son culpa suya: "nunca he sido antivacunas" [EN]

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., quien ha pasado décadas difundiendo desinformación peligrosa sobre la seguridad de las vacunas, insistió en que no ha tenido ningún papel en el resurgimiento de los casos de sarampión en Estados Unidos: “no tiene nada que ver conmigo”, tiene que ver con el hecho de que estamos ante una epidemia mundial”. La verdadera razón por la que algunos estadounidenses han dejado de vacunarse, continuó, es "porque el gobierno les mintió durante la pandemia de COVID".