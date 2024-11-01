Los reyes mundiales de la especulación se citan en Barcelona con ‘ideas’ como la venta de dormitorios

“Ready, set, invest” o lo que es lo mismo “preparados, listos, a invertir”. Es el lema con el que comienza este martes The District World Summit 2025, “el mayor congreso inmobiliario de Europa”, según se presentan en su página web oficial. Este encuentro reúne en Barcelona a 14.000 directivos de empresas (1.200 más que el año pasado) y 2.500 inversores internacionales “de los principales fondos” para hablar del mercado inmobiliario y de las oportunidades que ofrece.