El 'rey de la Boqueria' fulmina un negocio centenario

El mercado de la Boqueria pierde a uno de sus más ilustres vecinos. Se trata de la centenaria tienda Avinova, que ha bajado la persiana de su mítico establecimiento contiguo al mercado. Así lo confirma la propia tienda en declaraciones a este medio, y explica que seguirán vendiendo en el mercado de la Concepció y en Mercabarna. Hace dos años, el restaurador Elharrar Mardochee, El Maki, también conocido como el rey de la Boqueria, compró su local en el interior del recinto, y orilló a Avinova a la contigua calle Morera, donde no ha sobrevivido.

3 comentarios
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
El Maki, también conocido como el rey de la Boqueria, compró su local en el interior del recinto, y orilló a Avinova a la contigua calle Morera, donde no ha sobrevivido
poyeur #3 poyeur
#2 Yo pensaba que se le conocía como "el último chorizo" ;)
Andreham #1 Andreham
No están saliendo como muchas noticias de tiendas emblemáticas cerrando, así de golpe?

Me pregunto si están intentando dirigir el relato a algo o si simplemente la cosa está tan jodida que no pueden ocultarlo.
