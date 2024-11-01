De la revolución al renacimiento cristiano: Russell Brand abraza a Trump e Israel (inglés)

No hace mucho tiempo, Russell Brand era un ícono socialista que predicaba la revolución global y la redistribución de la riqueza y el poder entre las masas. Hoy en día, es un cristiano renacido que apoya a Donald Trump y ha sido cabeza de cartel en eventos de la Convención Nacional Republicana y Turning Point USA. Si antes predicaba el ecosocialismo y el antirracismo, y describía a Israel como un Estado terrorista, ahora ataca a Greta Thunberg, Bob Vylan y otros destacados críticos de Israel, mientras se codea con políticos racistas.
| etiquetas: russell brand , israel , trump
Por otro lado ... ¿Revolución? ¿Renacimiento cristiano?
¡'Amos no me jodas!
A mi lo que me ha llegado es lo que decía: de verle de secundario en alguna peli que nos ha llegado y poco más. Que sé que haría sus cositas y sus monologos en el mundo anglosajón, pero que tienes que ir a bucear en lo que ellos consumen (más que en lo que nos llega, que sí, que somos sus vasallos culturales y consumimos mucho de lo que producen pero otras cosas son más "de ellos" y este personaje así lo considero).
Y el enlace… » ver todo el comentario
Yo no lo conocí por humorista sino por comentarista de temas de actualidad.
Cayo en la madriguera del conejo
Me han hablado más de él personas que viven/vivían en el Reino Unido o EE.UU. (o aqui alguna persona que consume mucho contenido en VO de allí)....se me hace un poco forzado el que aquí se le de relevancia.
Se me hace el tipico famoso que te sacan en Zapeando porque basan la mitad de su contenido en la tele/famosetes de EE.UU.