De la revolución al renacimiento cristiano: Russell Brand abraza a Trump e Israel (inglés)

No hace mucho tiempo, Russell Brand era un ícono socialista que predicaba la revolución global y la redistribución de la riqueza y el poder entre las masas. Hoy en día, es un cristiano renacido que apoya a Donald Trump y ha sido cabeza de cartel en eventos de la Convención Nacional Republicana y Turning Point USA. Si antes predicaba el ecosocialismo y el antirracismo, y describía a Israel como un Estado terrorista, ahora ataca a Greta Thunberg, Bob Vylan y otros destacados críticos de Israel, mientras se codea con políticos racistas.