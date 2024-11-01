edición general
De la revolución al renacimiento cristiano: Russell Brand abraza a Trump e Israel (inglés)

No hace mucho tiempo, Russell Brand era un ícono socialista que predicaba la revolución global y la redistribución de la riqueza y el poder entre las masas. Hoy en día, es un cristiano renacido que apoya a Donald Trump y ha sido cabeza de cartel en eventos de la Convención Nacional Republicana y Turning Point USA. Si antes predicaba el ecosocialismo y el antirracismo, y describía a Israel como un Estado terrorista, ahora ataca a Greta Thunberg, Bob Vylan y otros destacados críticos de Israel, mientras se codea con políticos racistas.

#7 Eukherio
No lo recuerdo yo como icono del socialismo. Sé que era un actor tirando a progresista, pero poco más. Aquí tuvo un par de películas, pasó de moda rápidamente y una década después ya escuché que se volvió trumpista y que andaba metiéndose en polémicas para tener algo de relevancia. No es algo particularmente raro.
Milmariposas #3 Milmariposas
Y un maltratador. Hizo bien Katie Perry en divorciarse de é.
carakola #9 carakola
#6 Yo lo seguía un poco en su época buena y enganchaba. Con lo de las vacunas le cerraron la cuenta de Youtube y se volvió un poco pirao, perdí el interés. También creo que hicieron un pedazo de campaña contra el por las ideas socialistas que difundía. Envié esto en su momento: www.meneame.net/story/golpe-the-guardian-russell-brand-caida-hacia-teo
#12 Jesucripto
#9 Pues en ese otro envío que hiciste ya había comentarios de gente que le había calado y se llevaban una reprimenda. Curioso que el pasar del tiempo les haya dado la razón.:-D
Por otro lado ... ¿Revolución? ¿Renacimiento cristiano?
¡'Amos no me jodas! :troll:
carakola #14 carakola
#12 A ver, que no tienes NPI de lo que hacía, además de Agamenón y su porquero. Por eso te choca el titular. Hay comentarios para todos los gustos en ese enlace. Hasta alguno dice que es propaganda woke.
The_Ignorator #13 The_Ignorator
#9 A mi es que se me hace bastante irrelevante por aqui.
A mi lo que me ha llegado es lo que decía: de verle de secundario en alguna peli que nos ha llegado y poco más. Que sé que haría sus cositas y sus monologos en el mundo anglosajón, pero que tienes que ir a bucear en lo que ellos consumen (más que en lo que nos llega, que sí, que somos sus vasallos culturales y consumimos mucho de lo que producen pero otras cosas son más "de ellos" y este personaje así lo considero).

Y el enlace…   » ver todo el comentario
carakola #15 carakola *
#13 Pues fue portada: www.meneame.net/story/acusaciones-violacion-russell-brand-exponen-pact
Yo no lo conocí por humorista sino por comentarista de temas de actualidad.
zentropia #4 zentropia
Conspiranoico antivacunas.
Cayo en la madriguera del conejo
carakola #1 carakola *
Antes votaba a Podemos. xD Coñas aparte. menudo chasco con este tío. Excelente comunicador, cautivador, gran número de seguidores y difundía ideas como explican en la entradilla.
The_Ignorator #6 The_Ignorator
#1 A mi es que este tío....puede que por desconocimiento, pero así como para ser famoso por estos lares le recuerdo de secundario en alguna peli y poco más.
Me han hablado más de él personas que viven/vivían en el Reino Unido o EE.UU. (o aqui alguna persona que consume mucho contenido en VO de allí)....se me hace un poco forzado el que aquí se le de relevancia.
Se me hace el tipico famoso que te sacan en Zapeando porque basan la mitad de su contenido en la tele/famosetes de EE.UU.
a69 #2 a69
Los vicios salen caros y hay que pagarlos
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo *
¡Vuelve a acariciar el muro peludo, Russell! ;)
#8 albx
Eso le pasa a muchos y eso no indica que hayan cambiado, de hecho siempre han sido lo mismo, unos radicales.
JuanCarVen #10 JuanCarVen
#8 Girauta es el término en España.
#11 albx *
#10 Eso, radicales pero sin ideas propias.
